الليلة.. مسار إجباري يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان القلعة

يلتقي فريق "مسار إجباري"، الليلة، بجمهوره في حفل غنائي كبير يحييه ضمن فعالياتمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ28، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة

متنوعة من أجمل الأغاني الخاصة بهم، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها، منها "الليل، مرسال لحبيبتي، إجباري المسار، حاوي، ياعم، اقرا الخبر، فاكرة، انك تطير، وغيرها".

جدير بالذكر أن فريق مسار إجباري تأسس عام 2005، ويعدُّ أحد أبرز الفرق الموسيقية في الوطن العربي، وقد شارك الفريق في عديد من المهرجانات حول العالم، وتم تكريم أعضائه بمقر اليونسكو عام 2011، وحصل أيضًا علي جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط MEMA عن عامي 2014، و 2018.