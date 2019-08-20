بعد إعلانها الاعتزال بسبب المافيا.. الجمهور يثور على روتانا وإليسا تدافع

يظل خبر اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا حديث السوشيال ميديا لما سببه من غضب الكثير من محبيها ونجوم الوسط الفني والإعلامي الذين أصيبوا بالصدمة عقب إعلانها لهذا القرار المفاجئ، وزادت التكهنات حول السبب وتفاصيل القرار خاصة بعد وصفها للوسط الفني بالمافيا وعدم قدرتها على التأقلم مع هذا.

لتثير فضول الجمهور الذي أرجع بعضهم السبب وراء اعتزالها لشركة روتانا باعتبارها الشركة المنتجة لألبومات إليسا الأخيرة لفترة طويلة، وهنا تطاولت أحد جمهور إليسا على روتانا وأطلقت كلمات نابية على الشركة، إلا أن الفنانة اللبنانية رفضت تلك الإهانة وردت عليها بتدوينة قصيرة تدافع فيها عن الشركة وترفض أي تجريح أو تخمين كاذب وطالبت المتابعة من جمهورها أن تتهذب في تعليقها.

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وطالب الجمهور من إليسا بالتوضيح وشرح الأسباب التي جعلتها تقرر الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني بالرغم من نجاحها وكونها من أهم وأشهر مطربات الوطن العربي ولديها جماهير ومحبين بالملايين، وأن من حقهم عليها أن توضح لهم الأسباب، حيث كانت تدوينة اعتزالها التي نشرتها أمس

على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر محبطة لهم فقد قالت: "أستعد لتجهيز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، وإنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، ولا يمكنني أن أكون شخص منتجا بعد الآن".

رد روتانا على قرار الاعتزال

ورد سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا على إليسا بتدوينة مساندا لها ورافض لقرارها ويدعمها حيث قال: "إليسا أنتِ نجمة كبيرة وأثبتِ وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وإحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الآن وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتِ مازلتِ بقمة العطاء ولا تلتفتِ للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك"، ولم ترد إليسا على تدوينته حتى الآن".

ولكن جاء تعليقه مصدر استفزاز للجمهور بالرغم من أنه يحمل كلمات إيجابية

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وداعمة للفنانة، وانهالت التعليقات ترد عليه، ومن بين التعليقات قالت حنان سرور: "كلمة ورد غطاها.. كلنا بنعرف أن إحباطالحالي سببه أنتم روتانا اللي إليسا عملتلها أعلى مبيعات في تاريخها هتبقى سبب اعتزالها بسبب احتكار الأرشيف.. سووا أموركم بسرعة واحذروا غضب الجمهور ضد روتانا".

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وأضافت نهى: "مو أنتم حذفتم أغانيها إيش التناقض ذا اللي فيكم"، وعلق آخر: "أستاذ سالم، مع احترامي لكل أهل المغنى، إليسا فيروز العصر أغانيها خالدة بوجدان الجمهور مثل الأساطير الكبار فيروز أم كلثوم عبدالحليم.. وتوعدنا عليكم تدللونها لأنكم عرفتوا قيمتها الفنية الكبيرة اللي ما تتكرر".

أول تعليق بعد قرار اعتزالها

فيما ردت إليسا على محبيها في أول تعليق لها عقب إعلانها قرار الاعتزل تشكرهم فيه وتعبر عن مدى حبها لهم وتذكرهم باقتراب ألبومها القادم، وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "أستطيع القول للجميع الآن، أنني أحبكم من أعماق قلبي، أنت أفضل محبين على الإطلاق، ولا تنسوا أن ألبومي قادم في الطريق".

وتصدرت إليسا محركات البحث المختلفة منذ إعلانها لقرار الاعتزال أمس، ولاحظ أن مشاهير الفن والإعلام تفاعلوا مع القرار مساندين إليسا بشكل كبير وواضح ومن بين هؤلاء المشاهير: أحلام وعمرو أديب وجاد شويري ورامي عياش ورضوى الشربيني وهيفاء وهبي ولطيفة التونسية وأمير طعيمة ورانيا يوسف وسيرين عبدالنور وأصالة نصري ومنه شلبي، وغيرهم من النجوم.