محمود العسيلى يحيى حفل غنائي وهذا شرط الحضور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب والنجم المصري محمود العسيلى، لإحياء حفلا غنائيا يوم الخميس 22 أغسطس 2019 وذلك داخل أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالى، ضمن حفلات صيف 2019، واشترط منظمو الحفل أن يرتدى جميع الحضور الملابس الرسمية وتكون من اللون الأبيض.

ومن المقرر أن يقدم “العسيلى”، خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة وهى “يا ناس”، “ملايين”، “فى حتة تانية”، “حلم بعيد”، “أنت تقدر”، “وجع الهوى”، “تررم”، “فوقى”، “سهلة وبسيطة”.

وكان آخر أعمال محمود العسيلى كليب “ملايين”، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، تقول كلمات الأغنية: “فيه كتير حلوين فينهم وهى فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأنى فى الحياة عمرى ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمرى فى يوم ما شوفت كده حيرانين عيونى تايهين بنظرة عين خدتنى أنا.. ملايين”.