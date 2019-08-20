اكتئاب نشوى مصطفى بعد زواج ابنها.. عين الحسود

أُصيبت الفنانة المصرية نشوى مصطفى بحالة اكتئاب بعد أقل من شهر على زفاف ابنها الأكبر عبدالرحمن، وسرقة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والبذلة التي ارتداها في حفل زفافه من داخل سيارتها بأحد شوارع مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

واعتبرت مصطفى، في تدوينة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك، أن "عين حسود" أصابتها وأسرتها، رغم تحصين نجلها وزوجته سابقا عندما نشرت صورة لهما من حفل الزفاف، وعلقت: "قمرين دول ولا عينين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ابني ومراته ربنا يجعل أيامهم سعادة ويرزقهم الخير، صلوا على النبي".





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تفاعل عدد كبير من أصدقاء الفنانة المصرية ومتابعيها على الموقع الاجتماعي مع تدوينتها، وعرض بعضهم المساعدة لإخراجها من حالة الاكتئاب التي أصابتها للمرة الثانية خلال العام الحالي.

وكتبت إحدى صديقاتها: "لما صانعة البهجة تكتئب نموت إحنا بقى؟"، وذكرتها أخرى بمشاهدها الكوميدية في مسلسل "عائلة شلش" قائلة: "ليكي لقطة في فرح بنتهم تجنني فيها.. وأنتم مستنيين الجاتوه"، وعلق أحد متابعيها: "ما عهدناكِ إلا مصدرا للسعادة"، وعرضت متابعة الخروج معها: "تعالي نخرج سوا وأنا أفرفشك".

بينما قدمت إحدى متابعاتها نصيحة لها لدرء "عين الحسود"، قائلة: "ده حسد يا أم العريس.. ملح خشن في جردل ميه وامسحي البيت، وملح خشن في البانيو وانزلي فيه"، وقال أحد متابعيها: "اكتئاب مع نشوى مصطفى لازم يقلب بضحك"، ونصحتها إحدى صديقاتها بالتبرع لأي مستشفى حكومي للخروج من هذه الحالة.

أُصيبت نشوى بحالة اكتئاب في أبريل/نيسان، بعد الهجوم عليها لدعم زميلتها الممثلة المصرية هالة صدقي في أزمتها بعد تسريب فيديو لها تظهر فيه تسب زملاءها في الوسط والعاملين معها في مسلسل "بركة".



