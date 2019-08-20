"الفارس والأميرة".. أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية لدى القاهرة، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس حميد الدين، للاطلاع على آخر مستجدات أول فيلم سعودي مصري للرسوم المتحركة بعنوان "الفارس والأميرة".

وقدم المنتج السعودي نبذة مختصرة عن العمل الفني المقرر عَرضُه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ٢٣ سبتمبر/أيلول، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد نقلي، خلال اللقاء، عمق العلاقات السعودية المصرية والحرص على دعمها وخدمتها في الأصعدة والمجالات كافة، منوهاً بأهمية البُعد الثقافي العربي وما يحتويه من إبداعات فنية تخدم البلدين والعالم العربي بأسره.