يارا ودوزي مجددًا.. بأسلوب مختلف

عُرفت النجمة اللبنانية يارا بتأنيها ودقتها اثناء اختيار اغنياتها، حيث تحرص دائما على تقديم الافضل لجمهور ينتظر اعمالها بفارغ الصبر، لتكون في كل مرة عند حسن ظنه، اذ تلقى اغنيات يارا اعجاب المستمعين وتحصد نسبة استماع عالية، نظرا لكلمات الاغنيات المميزة واللحن الرائع وصوت يارا المميز الذي توصل من خلاله احساسها المرهف بطريقة فريدة.

والى جانب اعمالها الغنائية المنفردة، نلاحظ ان يارا قلّما تطرح “ديو” غنائي، اذ تحرص على ان تكون خطواتها مدروسة لتستمر اعمالها في تحقيق النجاحات، ولكن عندما تقرر خوض هذه التجربة، تختار الانسب والافضل فتُقابَل بردود فعل ايجابية واعجاب من الجمهور.

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وفي هذا السياق، طرحت يارا منذ مدة اغنية “ديو” مشتركة مع المطرب المغربي الدوزي، وبمشاركة الـDJ يوسف، وجاءت بعنوان “مليت”، وهي من كلمات عبد القادر الدوزي، ومحمود برحيل، وألحان الـDJ يوسف ومحمود نوبل وأمين دوكالي. الاغنية لاقت نجاحا كبيرا، حيث حصدت اكثر من 8 مليون مشاهدة على قناة يارا الرسمية عبر موقع يوتيوب، خصوصا بعد أن صوّرتها على طريقة الفيدية كليب تحت اشراف المخرج جيل الغبري.

ومنذ بضع ساعات، قرّرت يارا أن تطرح هذه الاغنية على تطبيق “أنغامي” مجددا لكن بأسلوب جديد وهو الريمكس، وهي الطريقة التي تقدّم الاغنية بإيقاع جديد وحماسي. وقد لاقت هذه الخطوة استحسانا لدى الجمهور، حيث استطاعت الاغنية في غضون ساعات قليلة ان تحصد الاعجاب.

يذكر ان موقع “الخليج 365” كان التقى يارا في وقت سابق حيث كشفت لنا انها في صدد التحضير لـ”ديو” جديد سيجمعها مع أحد اهم النجوم، ومن المتوقع ان يكون عملا ضخما، كما تستعد لطرح اغنية جديدة “منفردة” من المرجح ان تكون من الحان طارق ابوجودة.

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