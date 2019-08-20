محمد شاهين يطرح ألبومه الجديد أواخر أغسطس

أوشك المطرب محمد شاهين على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد "ده اللي جاي"، والذي يتضمن 12 أغنية.ويتعاون محمد شاهين في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم، أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.

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