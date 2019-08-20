الفنان آسر ياسين يشارك في حملة لـ"مكافحة الهجرة غير الشرعية"

القاهرة - لايف ستايل
أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، الفيديو التعريفي الأول الخاص بأشكال جريمة الإتجار بالبشر، والذي شارك فيه الفنان آسر ياسين بصوته، متطوعاً.
يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر، التي أعدتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تحت شعار "معاً ضد الإتجار بالبشر".
يذكر أن حملة التوعية تهدف إلي رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الجريمة وأشكالها في مصر، وتعريف المواطنين بالجهات الوطنية المعنية بالمكافحة، وتقديم خدمات الرعاية والمساعدة للضحايا، مما يسهم في منع حدوث تلك الجريمة البشعة وحماية المواطنين من خطر الوقوع كفريسة سهلة في يد عصابات الإتجار بالبشر
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