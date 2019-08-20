هيفاء وهبي تبين للمرة الأولى عن طبيعة إصابتها بالمرض

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للمرة الأولى، عن مرضها الذي عانت منه قبل نحو شهرين، نافية كل ما أشيع حول إصابتها بمرض الكبد أو السرطان.

وقالت النجمة اللبنانية في تصريحات تليفزيونية : ”من قالوا إنني أصبت بالكبد والسرطان، هذا غير صحيح والله يعلم، لكنها أصيبت بفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وعندما بدأت بتناول العلاج في المنزل لم يأت بنتيجة".

وتابعت: ”عندما ارتفعت الحرارة كان لا مفر من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج“.

وردت على من أطلقوا شائعات حول مرضها بالقول: ”عندما يتم اتهامي أن معي مرض كذا وأقول لا فقد قلت الحقيقة لأنها ستتضح ولا يصح إلا الصحيح".

وعن قلة ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت النجمة اللبنانية أنها ”ضد ظهور الفنان كثيرًا، لأن ذلك يقيد الحرية الشخصية للفنان، الذي هو ملك للجمهور في وقت العمل فقط“.

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