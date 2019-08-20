توفيق عبدالحميد يكشف لأول مرة المرض الذي أبعده عن الفن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ابتعد الفنان المصري توفيق عبدالحميد عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، وقد عاد للظهور مؤخرا خلال تكريمه في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح.
الفنان المصري كشف لأول مرة سبب ابتعاده عن التمثيل كل هذه السنوات، حيث قال: “قررت العودة عن قراري باعتزال الفن، ولكن ظروفي الصحية أحالت دون ذلك”.
عبدالحميد كشف طبيعة مرضه، حيث قال، في تصريحات صحفية: “أنا مصاب بانزلاق غضروفي، الجلوس والوقوف يسبب لي آلاما شديدة”.
وتابع: “اتفقت مع المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، على عمل فني، لكنه لم يتم، فآلامي شديدة لم أعد أتحملها في بعض الأوقات”.
وكان قد تم تكريم الفنان توفيق عبدالحميد، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، في دورته الثانية عشر والتي أقيمت يوم السبت الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وظهر توفيق عبدالحميد، بعد غياب طويل بشعر أبيض ويستند على عكاز الأمر الذي أثار العديد من تساؤلات جمهوره حول وضعه الصحي.
توفيق عبدالحميد خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، له عدة أعمال ناجحة في الدراما ومنها: «حديث الصباح والمساء، أين قلبي، أوان الورد، أميرة في عابدين»، وغيرها.
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