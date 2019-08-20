شذى حسون تتعرض لأمة صحية شديدة وتدخل المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى.

الفنانة العراقية كشفت تفاصيل حالتها الصحية، بقولها: “أحبابي الغاليين اشكركم على سؤالكم عني الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم و رضا أهلي اني احسن ما ادري ليش و شنو صار بية بس لقيت نفسي ما ده اقدر امشي و لا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري”.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بس الحمد لله والشكر بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني صرت أحسن اكو شوية تعب ووجع انشالله بيروح بإذن واحد أحد”.

وأعلنت أنها ستغيب لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتعافى تماما، حيث قالت: “قلت أطمنكم عني قبل ما اختفي عنكم هاليومين لان احتاج فترة ابتعد بيها شوي عن السوشل ميديا واهتم بصحتي ونفسي.. احبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب”.

وكانت الفنانة العراقية شذى حسون قد طرحت مؤخراً فيديو كليب جديد لديو غنائي بعنوان «هلا بغداد» بمشاركة نجم The Voice العراقي ستار سعد، والكليب من إخراج أنور الياسري.