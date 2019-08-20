إصابة منة فضالي وهذا الفنان يعتذر لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، أثارت قلق محبيها.

منة كشفت عن إصابة تعرضت لها مؤخرا في يدها، وكتبت معلقة: «الجمد لله على كل شيء»، وتلقت الفنانة عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي سأل عن سبب الإصابة وتمنى لها السلامة.

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تعليق الفنانة نيكولاس معوض أثار حيرة الجمهور وخاصة أنه كتب: «ألف سلامة عليكي وأنا فعلا آسف»، مما جعل الجمهور يتوقع أن تكون إصابة منة ناتجة عن تصوير أحد المشاهد مع الفنان.

وكانت منة فضالي أثارت حالة من الجدل بين جمهورها من خلال حسابها الخاص خلال الأسابيع الماضية بسبب الصور الجريئة التي تنشرها على الشاطئ.

منة نشرت صور لها بالمايوه تكشف عن مفاتنها بصورة واضحة، ورغم أنها حذفت الصورة بعد التعليقات والانتقادات إلا أنه تم تداول الصورة بشكل كبير.

الفنانة المصرية تصور حاليا الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، ريم البارودي.