يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري يوسف الشريف بعيد ميلاد ابنته الكبرى جنى الشريف.

الفنان المصري كتب في رسالة لابنته عبر تويتر: «كل سنة وانتي طيبة يا جنى يا روح قلبي وعقبال 100 سنة ربنا يحميك انت ومامتك واخواتك».

Advertisements

وكتبت زوجته الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها الخاص: «كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي».

الفنان الشاب تلقى عدد كبير من التهاني من قبل الجمهور بمناسبة عيد ميلاد ابنته، وتمنى الفانز له السعادة.

تغيب الفنان المصري عن دراما رمضان منذ عامين، حيث كان آخر مسلسل له «كفر دلهاب» عام 2017.

مسلسل “كفر دلهاب” بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.