مدير شركة «روتانا» يعلق على قرار إليسا بالاعتزال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلا قرار إعتزالها الغناء نهائيا، على أن يكون ألبومها المقبل هو آخر ما ستقدمه على الساحة الغنائية، مبررة ذلك بعدم قدرتها على العمل في مجال أشبه بالمافيا.

سالم الهندي، مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، علق على قرار إليسا بالاعتزال، حيث كتب على حسابه على “تويتر”: “إليسا أنتي نجمة كبيرة وأثبتي وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وأحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الان وسنستمر بإذن الله”.

وأضاف: “ولا تيأسي فأنتي مازلتي بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك”.

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تدوينة سالم الهندي نفت كل ما تردد من أنباء أن قرار إليسا بالاعتزال يعود لخلافات قوية بينها وبين شركة “روتانا”، وهو ما أكدت عليه إليسا أيضا، بعدما كتبت إحدى المتابعات: ” “روتانا انتو شركة واطية وحقيرة بكل معنى الكلمة”.

الفنانة اللبنانية عبرت عن غضبها من هجوم المتابعة على شركة “روتانا” مؤكدة أن كلامها ليس صحيحا، حيث قالت: “هذا ليس صحيحا من فضلك تهذبي”.

وكانت إليسا قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر لأنه سيكون الأخير في مسيرتي الغنائية”.

وأضافت: “أنني أعلن ذلك بقلب متعب لكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال أشبه بالمافيا لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن”.