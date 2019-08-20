- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سخر الفنان المصري أحمد شامي، عضو فريق “واما”، من اعتزال الفنانة اللبنانية إليسا، بسبب ما وصفته بالمافيا في عالم الفن.
وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ” قالك مافيا.. أقسم بالله ارخص دعاية شوفتها في حياتي”.
وحظيت التغريدة بردود أفعال كبيرة من قبل متابعيه، وقال الإعلامي أحمد يونس، في رده على التغريدة: “صدقني مش إليسا يا شامي اللي تعمل ده.. محدش عارف ظروف الناس.. كل واحد صدقني بابه مقفول عليه وعنده من المشاكل ما يكفيه وأنت وأنا أولهم!”.
وأضاف: “خانك التعبير يا أحمد، أنت راجل مهذب طول عمرك يا أحمد”.
وكانت الفنانة اللبنانية قد صدمت جمهورها بإعلان خبر اعتزالها الغناء بشكل مفاجئ و قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شامي عن إعلان إليسا الاعتزال: دعاية رخيصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.