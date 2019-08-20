الوسط الفني ينتفض ضد قرار إليسا بالاعتزال ورسائل النجوم تطالبها بالتراجع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتفض الوسط الفني ونجومه ضد قرار النجمة اللبنانية إليسا باعتزال الغناء، على أن يكون ألبومها المقبل هو آخر ما ستقدمه على الساحة الغنائية، مبررة ذلك بعدم قدرتها على العمل في مجال أشبه بالمافيا.

قرار إليسا لم يصدم محبيها فقط، وإنما زملاءها من النجوم والمطربين، والإعلاميين ومشاهير العالم العربي، كما تم تدشين هاشتاج بعنوان «كلنا إليسا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حمل رسائل دعم من فانز الفنانة اللبنانية، ومن أغلب النجوم، طالبوها فيها بالتراجع عن قرارها، والاستمرار في مسيرتها الفنية.

ومن أبرز الثائرين على قرار إليسا، كانت هيفاء وهبي التي كتبت لها: «انتصرتي على ظروف أصعب يا اليسا.. لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار!! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي!».

أما مايا دياب، فكتبت: «بتهون ع ضحكي أنا بتهون،بتهون عالدمع وإلك بتهون،بتهون يا قلبي عينك على قلبي...مين اللي ما بيحبّك يا ويلي من قلبك مجنون قلبك يا حلو مجنون... هلّق المهم صحتك والباقي تفاصيل...بحبِّك».

كما شاركت سيرين عبدالنور في الهاشتاج بتدوينة كتبت فيها: «اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه !!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير».

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أصالة وافقت إليسا في اعتبار الوجود على الساحة حالياً بمثابة المعركة، بينما طالبتها بالاستمرار في العطاء، وكتبت: «نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنك مهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا».

جمهور إليسا كان المفتاح الذي استخدمته الفنانة الإماراتية أحلام في إقناع الفنانة بالتراجع عن قرارها، حيث كتبت: «سنقف جنبك ونساندك والبومك القادم لن يكون الاخير ان كان الوسط غابه وانتي على حق لان في ناس يعيشون في كذبه كبيره فجمهورك الكبير ينتظر منك ان تثبتي له ان الوسط جميل بوجودك بينا».

الإعلامية المصرية رضوى الشربيني وصفت إليسا بالملكة، وطالبتها بإعادة التفكير في قرارها، بتدوينة كتبت فيها: «أنا عارفه انتى قد أيه قويه وقد ايه حنونه...ولأنى عرفاكى كويس قد يكون قرارك مبنى على أساس لكن الان احساس الناس و شعورهم تجاه الخبر قد يغير قرارك يا ملكه بين الناس».

«غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه».. كلمات كتبتها الفنانة المصرية رانيا يوسف لإليسا بتدوينة جاء فيها: «من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه».

الكويتية شمس وصفت إليسا بأهم فنانة في الوطن العربي، وأضافت: «انتي اهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كذا انا من المجال واعلنها لا يوجد فنان في امة العرب يبيع البومات واغاني زيك بمجهوده وصوته واختياراته ومن غير دعم اشخاص ودول وحكومات لا يحبطك اي حد منهم انتي اليسا نسخة وحدة فقط واستمري وكلنا معاكي والمافيا يجي يوم تصير ماضي».

أما لطيفة التونسية، فطالبت إليسا بالإصرار على العطاء وكتبت: «قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح ان يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات (شلل)من الحاقدين لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرار على العطاء مهما كان الثمن واسعاد الناس الصادقه الجديره بذلك».

إليسا لم تعلن بعد عن العدول عن قرارها، إلا أنها اكتفت بتدوينة أعربت من خلالها عن حبها وتقديرها لدعمها، حيث كتبت: «كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أني أحبكم من أعماق قلبي يا أفضل محبين، لا تنسون أن هناك ألبوم في الطريق».