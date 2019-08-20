أحدث صورة لـ"جيهان نصر" وبناتها بصحبة يحيى الفخراني

نشرت الصفحة الرسمية لفرقة "كايرو شو" عب موقع إنستجرام، صورة من كواليس مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني.

وظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في الصورة برفقة ابنتيها والفنان الكبير يحيى الفخراني.

وحرصت "جيهان" حضور العرض منذ أيام، بصحبة أبنائها الأربعة، وأشاد الجمهور بصورها التي نشرتها الفنانة هبة مجدي.



"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، نصال الشافعي، ومن إخراج تامر كرم.

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