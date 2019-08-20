بالحجاب سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور بتونس

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" بمجموعة من الصور لها خلال رحلتها بتونس.

وظهرت سلمى أبو ضيف وهي تركب المنطاد وتتنزه بمناطق جبلية في تونس.

وتألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت حجاب على رأسها، ولم تتكلف في وضع مكياج علي وجهها.

ولقيت صورة سلمى أبو ضيف إعحاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

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يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.

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