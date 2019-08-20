شذى حسون تتعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة وتطمئن الجمهور

كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تعرضها لوعكة صحية، وعلّقت "أحبابي الغاليين أشكركم على سؤالكم عني، الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم ورضا أهلي إني أحسن".

وتابعت شذى حسون،: "ما أدري ليش وشنو صار بيه، بس لاقيت نفسي ما أقدر أمشي ولا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري بس الحمد لله والشكر، بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني صرت أحسن، شوية تعب ووجع إن شاء الله بيروح بإذن واحد أحد"، واختتمت "قلت أطمنكم عني قبل ما أختفي عنكم هاليومين لأنى أحتاج فترة ابتعد بيها شوية عن السوشيال ميديا وأهتم بصحتي ونفسي.. أحبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب

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