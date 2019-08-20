أحمد عبد العزيز ردًا على أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين: "عيب كده"

هاجم الفنان عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر، إدارة المهرجان القومى للمسرح لعدم وضع صور والديهما على الأفيش الرسمي للدورة الـ 12، التي يرأسها الفنان أحمد عبد العزيز.

عبد العزيز رد على هذا الهجوم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قال فيها: "كلهم ناس ميتين، وهذا الأفيش عمل للفنانين الراحلين فقط، ومكنش ينفع نحط صورة الفنان محمود ياسين فيه.. ربنا يديله الصحة والعافية، وعن الألفاظ التي قالها أيمن بهجت قمر (فكلام ميصحش وغير مقبول.. وعيب كده)".

وكان الفنان عمرو محمود ياسين، كتب عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح القومي بيحقق لافتة كامل العدد دائمًا واللي قدم على خشبة المسرح أعمال قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، برضه صورته غير موجوده رغم إن في ناس صورتها موجودة موقفوش إلا مرة واحدة مثلا ع مسرح.. فالحقيقة الأفيش ده ضايقني جدًا".

بينما كتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: "أبويا مش في الصورة! صحيح هو بهجت قمر والا خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر!!! يالا عمومًا إلى القائمين على هذه الصورة طظ فيكوا.. بسيطة".

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يذكر أن الدورة الثانية عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام تضم 16 عرضًا مسرحيًا موزعة على ثلاث مسابقات تقام على 20 من مسارح الدولة.​

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