شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى أمينوكس ينافس على جوائز الموسيقى الإفريقية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المغنى المغربى أمينوكس فى منافسة موسيقية شرسة على جوائز الموسيقى الأفريقية لعام 2019، بعد اختيار أغنيته الجديدة "بيني وبينك" ضمن ترشحيات أفضل أغنيات أفريقيا لهذه السنة.

وتم إدارج اسم أمين التمرى، الشهير بلقب أمينوكس، فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.