المغربى أمينوكس ينافس على جوائز الموسيقى الإفريقية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المغنى المغربى أمينوكس فى منافسة موسيقية شرسة على جوائز الموسيقى الأفريقية لعام 2019، بعد اختيار أغنيته الجديدة "بيني وبينك" ضمن ترشحيات أفضل أغنيات أفريقيا لهذه السنة.
وتم إدارج اسم أمين التمرى، الشهير بلقب أمينوكس، فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.
وبذلك ينافس أمينوكس، عدة أسماء من النجوم العرب المندرجين فى نفس التصنيف في شمال أفريقيا، على رأسهم الفنان تامر حسنى، الذى تم اختياره بسبب أغنية "ناسيني ليه" التى ظهرت فى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما تضم اللائحة أيضًا من مصر المطرب مصطفى حجاج عن أغنيته "خطوة" وفرقة كايروكي عن أغنيتها "كان لك معايا"، بينما يدخل المنافسة من خارج مصر كل من الجزائري سولكينج والمغربى أحمد سلطان.
أمين التمرى الشهير بلقب أمينوكس يعد من أسرع الأصوات الغنائية الشبابية انتشارا فى مجال الموسيقى البديلة المغربى، بدأت رحلته الفنية منذ قرابة 12 سنة، ولفت الأنظار بأولى أغنياته "طفات الشمعة" ضمن ألبومه الأول "أنا وياك"، كما حقق ملايين المشاهدات عبر أبرز أغنياته "ماشى بحالهم" و"وايما"، وأطل على الجمهور المصري بأول حفلاته الغنائية فى مصر خلال منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.
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