زينة تكتب: كيف انتصرت وقمت أنا.. وريم البارودي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

وعلقت: "كيف انتصرت؟، تركت كل شيء ملقى على الأرض، وقمت أنا"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها، بجانب عدد من نجمات الفن من بينهن الفنانة عبير صبري، والمطربة بوسي، والفنانة ريم البارودي التي علقت: "جميلة".

يذكر أن زينة تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث أفلامها "الفلوس"، والفيلم من بطولة تامر حسني، عائشة بن أحمد