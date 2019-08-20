محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الصفحة الرسمية لفرقة "كايرو شو" عب موقع إنستجرام، صورة من كواليس مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني.

وظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر في الصورة برفقة ابنتيها والفنان الكبير يحيى الفخراني. وحرصت "جيهان" حضور العرض منذ أيام، بصحبة أبنائها الأربعة، وأشاد الجمهور بصورها التي نشرتها الفنانة هبة مجدي.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، نصال الشافعي، ومن إخراج تامر كرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث صورة لـ"جيهان نصر" وبناتها بصحبة يحيى الفخراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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