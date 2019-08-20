أول تعليق من إليسا بعد قرار اعتزالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت المطربة اللبنانية إليسا، الجدل، بعد إعلان اعتزالها الفن، عقب الانتهاء من ألبومها الغنائي القادم.

وفي أول تعليق لها بعد إعلان هذا القرار، كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "أستطيع القول للجميع الآن، أنني أحبكم من أعماق قلبي، أفضل محبين على الإطلاق، ولا تنسوا أن ألبومي قادم في الطريق".

وكان عدد من محبي إليسا، قد أعبروا عن حزنهم من اتخاذها هذا القرار، بعد أن صدمت جمهورها بخبر اعتزالها مع طرح ألبومها القادم، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.