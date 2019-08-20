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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثارت المطربة اللبنانية إليسا، الجدل، بعد إعلان اعتزالها الفن، عقب الانتهاء من ألبومها الغنائي القادم.
وفي أول تعليق لها بعد إعلان هذا القرار، كتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "أستطيع القول للجميع الآن، أنني أحبكم من أعماق قلبي، أفضل محبين على الإطلاق، ولا تنسوا أن ألبومي قادم في الطريق".
وكان عدد من محبي إليسا، قد أعبروا عن حزنهم من اتخاذها هذا القرار، بعد أن صدمت جمهورها بخبر اعتزالها مع طرح ألبومها القادم، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إليسا بعد قرار اعتزالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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