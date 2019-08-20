محمد رحيم يحتفل بعيد ميلاده.. ورامي جمال: "مفيش منك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الملحن محمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بعيد ميلاده، الذي يوافق 20 أغسطس. وعلق الفنان رامي جمال: "كل سنة وإنت عبقري ومختلف ومفيش منك، كل ثانية وإنت سعيد دايما يا موسيقار". الملحن محمد رحيم، له عدد من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار النجوم، أبرزهم عمرو دياب، إليسا، شيرين عبدالوهاب، أنغام، محمد منير.

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