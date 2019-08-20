ندى بسيوني بصحبة جمهورها من أصحاب القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بجمهورها من أصحاب ذوي القدرات الخاصة. وعلقت: "نورتوا المسرحية، أصحاب الهمم الأبطال، كان عرض جميل بيكوا". يذكر أن ندى بسيوني تشارك في مسرحية "حمام الست"، وهي من بطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي، وإخراج جمال ياقوت.

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