ويزو تهنئ إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة ويزو، صديقتها الفنانة إسراء عبدالفتاح، بعيد ميلادها الـ 28. ونشرت ويزو، صورة تجمعها بإسراء عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا غالية، يارب العمر كله ليكي يا روحي". إسراء عبدالفتاح مواليد 20 أغسطس 19901، لمعت في عروض "مسرح مصر"، وتزوجت الفنان حمدي الميرغني منذ عامين.

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