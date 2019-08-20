تراند اليوم : بعد اعتزال إليسا.. رانيا يوسف تفاجئ الجميع عن قرار اعتزالها الفن...



بعد أن أعلنت الفنانة إليسا اعتزالها الغناء، لمعاناتها بسبب ما وصفته بالمافيا داخل الوسط الفني، فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها برأيها عن إمكانية اعتزالها الفن.

وقالت الفنانة المصرية، إن قرار اعتزال الفن لمن يحب مهنته ليس بالأمر السهل عليها، ناصحة الفنانة إليسا بالعودة عن قرارها.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر" تعليقًا على صورة نشرتها لها وأخرى لـ"إليسا" :" من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء عليه".

وتفاعل مئات المتابعين مع رانيا يوسف، وعلق أحدهم قائلًا ": ما تفكري يا رانيا واعملي زيها وربي بناتك وجوزيهم اقفي جنبهم بدل ما عيل يضحك عليهم وتندمي ف الاخر".

وقالت متابعة أخرى ": انتى عوزاها ف جهنم معاكى صح! ربنا يهديها وتعتزل وتتوب وعقبالك".

فيما علق ثالث ": طب هى اعتزالها مش سهل علشان احساسها و ﻻ يمكن الاستغناء عنها زى ما قولتى طب ما تجربى انتى كده وصدقينى هتﻻقى من كل المصريين ده ..... انظر الصورة".

وفاجأت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها اليوم بإعلانها اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل.

وقالت "إليسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم 12 أغنية.

من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا اعلم انكي تواجهين محنه كبيره ولكن خليكي واثقه ان جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك , قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا،

غنائك و إحساسك الرائع لا يمكن الإستغناء

عليه#كلنا_اليسا pic.twitter.com/Bs2NhS7z5o — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 19, 2019

— رانيا يوسف (@RaniahYousief)