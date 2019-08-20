شاهد: أحلام تنزل من سيارتها لتصافح أطفال يبيعون الشاي في السودة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو طريف يوثق جزء من جولتها بقرية السودة السعودية الجبلية الجنوبية. ووثق المقطع مصادفة أحلام لأطفال يبيعون الخبز والشاي بالسودة عندما كانت تتنزه بسيارتها في المنطقة. وأوقفت أحلام السيارة ونزلت لمصافحة الأطفال حيث تعرفوا عليها بسهولة وطلبت منهم أحلام أن تقبلهم قائلة لأحدهم: “أنت بعمر ابني فهد”. وطلبت أحلام أن يقدموا لها شيئا من منتجاتهم تشتريه فقدموا لها “شاي”.

وكانت أحلام قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو من جولتها السياحية في قرية السودة وتنقلها بين الجبال والمناظر الطبيعية الساحرة وتجربتها الطريفة في رعاية الأغنام وذلك عقب احياءها لحفل غنائي على مسرح المفتاحة ضمن فعاليات موسم السودة الجمعة الماضية.