بالفيديو: مشاعل الشحي تنزع حجابها بمكان عام بسبب حشرة

ظهرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي بمقطع فيديو، وهي تجلس برفقة زوجها الفنان أحمد خميس في أحد الأماكن العامة.

حيث كان زوج ” مشاعل ” يلتقط الفيديو، وفي الوقت ذاته أشار لوجود حشرة على غطاء رأس زوجته.

وبدا الارتعاب على ملامح ” مشاعل ” ؛ وسألته مراراً عن مكان الحشرة من أجل التخلص منها إلا أنه واصل التصوير ولم يقم بمساعدتها.

حيث لجأت ” مشاعل ” لنزع جزء كبير من حجابها؛ بسبب الخوف من الحشرة.

واختلف آراء المتابعين بين من أعربوا عن إعجابهم بطرافة الزوجين، ومن رأوا أن معظم المشاهد التي يقومان بتصويرها تمثيلية وغير حقيقية.