رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

يستعد المطرب رامي صبري، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك مساء يوم 29 من شهر أغسطس الجاري في الساحل الشمالي، ضمن حفلات صيف 2019.
من المقرر أن يقدم "صبري" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن يستعد رامي صبرى لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.
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