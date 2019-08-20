بالصور.. "الألوان الثلاثة" ينال إعجاب الجمهور في أولى عروضة بالمهرجان القومي للمسرح

شهد المسرح العائم، مساء أمس الأثنين، عرضًا "الألوان الثلاثة" لفرقة قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة التابع لفرع ثقافة أسوان بالمهرجان القومى للمسرح لدورته الـ12.

تدور أحداث العرض حول العادات والتقاليد، التى يزخر بها التراث النوبى،

وارتباط أهل النوبة بنهر النيل، وما يمثله كشريان للحياة، وأيضًا الفرح النوبى وما يتميز به، والاحتفال بالمولود وما يرتبط من عادات فى الاحتفال به، وأيضًا حول الفنون المختلفة الموجودة بالفطرة فى النوبة مثل "الرسم".

وفى الختام يحكى ارتباط أهل النوبة بالكيان الأم "مصر" من خلال التعبير بألوان العلم الثلاثة عن "العمل والقوة والاتحاد" .

العرض المسرحى تأليف عفت بركات، إخراج سحر جروبى، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبدالله رجال، ديكور وملابس خالد عطالله، تمثيل أطفال نصر النوبة.

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