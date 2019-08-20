"شباك مكسور" و"بيت الأشباح".. عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضًا متميزة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس، منها مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات، وهي "30، 50، 40، 100" جنيه.

أما بمحافظة سوهاج تُعرض مسرحية "أمر تكليف"، على مسرح قصر ثقافة سوهاج، في تمام التاسعة مساءً، والعرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب؛ كريم الحسينى، سمية

الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.



بالإضافة إلي عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح المصري، منها "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بالمنيل في الساعة العاشرة مساءً، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، ومسرحية "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة في الساعة السادسة مساءً.

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العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه

أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب. من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، نيجار، فتحى الجارحى، بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، ديشا مهدي، محمود عاطف، أحمد هيثم، عادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.



يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة الثامنة والنصف مساءً، مسرحية "شباك مكسور"، ويتنال العرض أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم، بطولة أحمد مختار، نادية شكري،مجدي عبيد،علي كمالو، مروان عزب، وئام عصام، شريهان قطب، خالد السعداوي، فريدة عزب، ديكور و أزياء وائل عبدالله، إضاءة أبو بكر الشريف موسيقى يحيى نديم، من تأليف رشا عبدالمنعم، وإخراج شادي الدالي.



كما تعرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور في الساعة السادسة مساءً، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.