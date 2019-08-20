بعد إعلان إعتزالها.. روتانا لـ"إليسا": قرارك ليس ملكك وحدك

حرص سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على التعليق على قرار إليسا المفاجئ في الاعتزال، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب المدير التنفيذي لشركة روتانا قائلًا: «إليسا أنتِ نجمة كبيرة وأثبتي وجودك في الساحة الغنائية، وقرارك ليس ملكك وحدك ونحن كروتانا داعمين

لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الآن".

تابع: "سنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتِ مازلتي بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني، فنحن أقوياء، وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك".