بالصور.. "الحادثة" كامل العدد في أولى عروضه بالمهرجان القومي للمسرح

أقيم مساء أمس، الاثنين، عرض "الحادثة" على خشبة مسرح الغد، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.

وشهد العرض إقبالًا جماهيريًا ضخمًا مما جعل المخرج عمرو حسان يحرص

على تقديم العرض مرة أخرى في نفس اليوم.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يعرض "الحادثة" مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة مسرح الغد مرة

أخرى ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

ويذكر أن العرض تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة مصطفي منصور، ياسمين سمير، نيجار بكري، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.





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