أقيم مساء أمس، الاثنين، عرض "الحادثة" على خشبة مسرح الغد، وذلك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.
وشهد العرض إقبالًا جماهيريًا ضخمًا مما جعل المخرج عمرو حسان يحرصعلى تقديم العرض مرة أخرى في نفس اليوم.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يعرض "الحادثة" مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً على خشبة مسرح الغد مرةأخرى ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.
ويذكر أن العرض تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة مصطفي منصور، ياسمين سمير، نيجار بكري، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الحادثة" كامل العدد في أولى عروضه بالمهرجان القومي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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