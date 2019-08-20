فيلم "سكان النيل" ينافس بقوة على جائزة إبداع للأفلام القصيرة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمحافظة القاهرة عن الخمسة الأوائل المرشحين لمنافسات الجمهورية بمسابقة إبداع للأفلام القصيرة ٢٠١٩، حيث حصل فيلم "سكان النيل" على المركز الأول بجدارة. على المركز الأول بجدارة. تكونت اللجنة من الناقد الفنى ياقوت الديب، الناقدة الفنية ماجدة موريس، الدكتورة سناء هاشم أستاذ السنيايور بكلية الفنون. أستاذ السنيايور بكلية الفنون. يشار إلى أن "سكان النيل" إنتاج الزميل الصحفى شريف الشعراوي، إخراج الزميل الصحفى على سويلم. يذكر أن الشعراوى و سويلم يشاركان للمرة الأولى بمسابقة إبداع لعام ٢٠١٩ بمسابقة الأفلام القصيرة.

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