بالصور.. هشام الحاج يشعل صيف مهرجان ليسا جبيل ورياق

تألق المطرب هشام الحاج، في حفلين غنائيين خلال الفترة الماضية وسط حضور جماهيري كبير. جاء الحفل الأول ضمن فعاليات مهرجان ليسا جبيل في العاشر من أغسطس الجاري، وأشعل الحاج الأجواء بحضوره المميز وصوته الدافئ. في العاشر من أغسطس الجاري، وأشعل الحاج الأجواء بحضوره المميز وصوته الدافئ. فيما جاءت السهرة الثانية في السابع عشر من نفس الشهر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان رياق التي شهدت حضور حشد جماهيري ضخم ممن حرصوا على المجئ للاستمتاع بأجمل أغاني هشام الحاج.

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