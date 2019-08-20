"سيمون" تفاجئ جمهورها في قيد عائلي تعرف على السبب



تواصل الفنانة "سيمون" تصوير مشاهدها من جديد في مسلسل " قيد عائلي" للأستكمال عرضه قريبا علي أحد القنوات الفضائية ً.

أكدت.. "سيمون" بأنها استكملت تصوير مشاهدها أمس بروح فنيه يحيطها السعادة والبهجة بين فريق العمل بالكامل.

أضافت.. "سيمون" بأنها تستكمل شخصيه "أماني" المطيعه والمحبة لكل من حولها والحريصه علي تربيه أبناءها وجعهلم في مركز مرموق لدي المجتمع.

أكدت.. "سيمون" بأن كل ماسبق ذكره ومعروف لدي المشاهدين والمتابعين سيتغير الي حدث مفاجئ في شخصيتها ألا وهي لم تنظر الي الدنيا بفكره الأستسلام وقله الحيلة بل سترد علي كل جهه توجه لها السيطرة كما كانت بطريقة ستجعله في قمه الندم الأبدي وذلك بطريقتها الخاصة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

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ويذكر أن تدور أحداث العمل في إطار إجتماعي ودرامي ويتخلص ذلك حول التفرقه بين الأشقاء بسبب الأمور المادية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل "قيد عائلي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان عزت العلايلي‘ بوسي ‘ ميرفت أمين ‘ صلاح عبد الله ‘ سيمون ‘ محمد رياض ‘ دينا فؤاد ‘ ميرنا وليد ‘ رامي وحيد ‘ خالد سرحان ‘ نضال الشافعي ‘ هاله فاخر ‘ أحمد التهامي ‘ ميرهان حسين ‘ ريم البارودي ‘ انعام سالوسه ‘ صبري فواز ‘ منه فضالي ‘ محمد نجاتي ‘ هشام المليجي ‘ سمير بدير‘ دنيا عبد العزيز ‘ كارولين عزمي ‘ أميره هاني ‘ كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو إنتاج شركه فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.