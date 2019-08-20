كيفين سميث يعلن عن تعاون جديد له مع شبكة نيتفليكس

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المخرج الشهير، سيخرج مسلسل رسوم متحركة جديدة للشبكة، سيكون باسم Masters of the Universe.

وسيكون المسلسل نسخة حديثة من المسلسل الذي طرح بنفس الاسم Masters of the Universe في عام 1985.