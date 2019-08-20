كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفين سميث يعلن عن تعاون جديد له مع شبكة نيتفليكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خلال حضوره لمؤتمر عشاق القصص المصورة وأفلام الخيال العلمي "باور كون"، بمدينة فانهايم الأمريكية، أعلن المخرج كيفين سميث عن تعاون مرتقب بينه وبين شبكة تليفزيون نتفليكس.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المخرج الشهير، سيخرج مسلسل رسوم متحركة جديدة للشبكة، سيكون باسم Masters of the Universe.
وسيكون المسلسل نسخة حديثة من المسلسل الذي طرح بنفس الاسم Masters of the Universe في عام 1985.