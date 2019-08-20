شاهدوا رسالة شديدة اللهجة من محامي هند الحناوي لأحمد الفيشاوي: إدفع بهدوء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:51 مساءً - وجه محامي هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة له وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “أنا حواء” الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر على قناة المحور، قال فيها: “عيب يا أحمد أنت والدك فنان مشهور وسمعته طيبة، ولو كان على قيد الحياة لما رضي بهذا الحال وبما تفعله”.

وأضاف المحامي شعبان سعيد: “نحن لا نريد حبسك ولا التشهير بك، يا ريت تدفع الفلوس لابنتك بهدوء، وأنا شخصياً مستعد للتنازل عن أي نزاعات قضائية وعددها 16 قضية”.

وكشف عن تطورات جديدة في قضايا النفقة التي أقامتها موكلته ضد مطلقها، مضيفاً أن ابنته لينا عمرها حاليا 13 عاما، وكانت هناك خلافات قديمة بين والديها، ولكن أهلها كانوا يتمنون أن تكون علاقتهم بعائلة والدها جيدة.



وأوضح المحامي المصري أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والد أحمد، كان يحاول علاج هذه الخلافات ويحتضن الابنة، وكان توصل لحل الخلاف بين الابنة ووالدها، ومن هنا تم اختيار مدرسة للطفلة في لندن للدراسة وسافرت لهناك منذ عامين”.

واستطرد: “فوجئت هند الحنّاوي بأن أحمد الفيشاوي لا يرسل نفقة ابنته التي من المفترض دفعها بالجنيه الاسترليني، ولا يدفع أجر مسكنهما”.

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وأضاف: “تم توريط هند الحناوي التي دفعت تكاليف دراسة ابنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي بالتنازل عن الابنة وحضانتها، وبعد السفر لم ينفق عليها أبداً”.

وتابع: “حصلنا على حكم بتغريم الفيشاوي بأكثر من مليون جنيه كنفقات دراسية، إضافة إلى 500 جنيه إسترليني، بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري كل شهر، ولأنه لم يدفع النفقة منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، وصلت قيمة النفقة إلى 234600 جنيه”، (نحو13.3 ألف دولار).

ولفت إلى أن أحمد الفيشاوي يعمل في عدة أفلام كل عام، بما يعني أنه ميسور الحال للدفع، لكنه يواصل رفضه الدفع، وهو ما جعلنا نقيم دعوى تابعة على النفقة، وتم الحكم عليه بالحبس، وهو ما يعني أنه إما الدفع أو سيتم حبسه.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت حكماً واجب النفاذ بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا، وجاء حكم محكمة الأسرة في الخليفة وسط القاهرة، استكمالاً للنزاع القضائي بين الفيشاوي الابن، ومطلقته هند الحناوي حيث طالبت عبر القضاء بنفقات ابنتها التي تعيش في الخارج.