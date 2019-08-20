شاهدوا.. حلا الترك تتلقى قبلة على المسرح ورد فعلها يشعل المواقع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:51 مساءً - اشتعل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بفيديو جديد للفنانة الشابة حلا الترك التقط في إحدى حفلاتها.

وظهرت فيه وهي تقف على المسرح مرتدية فستاناً احمر طويلاً وفاجأها أحد معجبيها الأطفال بالصعود والاقتراب منها وتقبيلها أمام الجميع مقدماً لها هدية.

وتجاوبت معه الفنانة بطريقة عفوية. وحقق المقطع المصور على أحد تلك الحسابات أكثر من 245 ألف مشاهدة.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بتواضع الفنانة وردة فعلها الطبيعية. ويشار إلى ان والدتها منى السابر أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في صورة بإطلالة لافتة.

وبدا أن تغييراً كبيراً بدأ يطرأ على شكلها وتصرفاتها في الآونة الأخيرة بعد نزعها الحجاب وانتقال أولادها للعيش برفقة والدهم المنتج محمد الترك تنفيذاً لقرار قضائي صدر عن محكمة بحرينية في هذا الشأن.