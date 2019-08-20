كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:51 مساءً - تحدثت النجمة هيفاء وهبي عن فترة مرضها التي مرت بها في الفترة الماضية، وردت على كل ما أُشيع عمّا تعاني منه للمرة الاولى بشكل واضح وصريح.
وقالت في مقابلة تلفزيونية تم تداول مقطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “اللي قالوا إني عندي الكبد هذا ليس مظبوط والله يعلم أن هذا غير صحيح، ومن قال إن عندي السرطان مش مظبوط”فقالت، موضحة انه “كان عندي فيرس تسبب في ارتفاع حرارتي بشكل كبير، وفي هذا الوقت قبل ذهابي للمستشفى كنت أعاني من عدم الأكل بشكل جيد حتى ارتفعت الحرارة واضطررت للذهاب للعلاج”.
وأشارت إلى أنّها عندما واجهت المرض، خرجت إشاعات حول الامر، ولكن تمّ نفيها بالكامل وهناك من لم يصدّق ذلك، لافتة: “عندما يتهموني أن معي مرض وأقول لأ فهو لأ لأن الحقيقة ستتضح ولا يصح إلا الصحيح”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هيفاء وهبي تكشف للمرة الاولى تفاصيل مرضها وعلاقتها بمدير أعمالها وقصة حبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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