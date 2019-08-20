شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لإصدار عروض أفلامها والان مع التفاصيل

كشفت شركة بث المحتوى الترفيهي "نتفليكس"، استخدامها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتوظيفها في مجال إنتاج مقاطع الفيديو المتعلقة بالعروض الدعائية، التي تسبق موعد طرح أفلامها وبرامجها التلفزيونية.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي توظف فيها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات السينما في وإنتاج الأفلام في هوليوود، حيث تعاونت شركة الإنتاج الفني "فوكس سينشري" مع شركة التكنولوجيا "إي بي إم" عام 2016، لإنتاج الفيديو الترويجي لفيلم الغموض والإثارة "مورغان"، الذي يدور حول إنسان آلي تتجاوز قدراته توقعات صناعه من العلماء، مما يتسبب لهم بالعديد من المشاكل ويدفعم للبحث عن وسيلة لتدميره.

وطورت شركة التكنولوجيا "إي بي إم"، برنامج "واطسون" للتعليم المعرفي الآلي، لإعداد الإعلان، والذي نجح في تحليل مجموعة من العناصر لمئات الإعلانات الترويجية لأفلام مماثلة مثل الموسيقى التصويرية والصور وغيرها، ومن ثم دراسة كل مشهد فيها للبحث عن الجوانب المشتركة.

وتستغرق العملية الإنتاجية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي حوالي 24 ساعة، فيما يتطلب إنتاجها من محرري الأفلام، مدة تتراوح بين 10 إلى 30 يوماً، وهو ما سيساهم في تقليل تكاليف الإنتاج المرتبطة بذلك، ويساعد صناع الأفلام على تركيز جهودهم ووقتهم على العملية الإبداعية، بحسب ما أشار مدير الإنتاج في نتفليكس، غريغوري بيترز.