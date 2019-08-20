ريهام سعيد وشريف مدكور وبسمة وهبة.. إعلاميون هزموا المرض

شهدت الساحة الإعلامية في مصر مؤخرا مرور أسماء بارزة بظروف صحية صعبة؛ الأمر الذي أربك حياتهم ودفع الجماهير للتعاطف معهم والدعاء من أجلهم.

ورغم آهات المرض ومرارة الدواء لم يتوقف شغف هؤلاء الإعلاميين بالظهور أمام الكاميرات، فالابتعاد عن العمل بالنسبة لهم أشبه بالموت الإكلينيكي، لذا حرصوا على التواجد والحفاظ على حبال الود التي تربط بينهم وبين الجمهور.

"العين الإخبارية" ترصد في هذا التقرير أبرز الإعلاميين المصريين الذين غافلهم المرض واحتل أجسادهم ولم يفقدوا وهج وبريق الشهرة..

ريهام سعيد





لمعت ريهام سعيد في تقديم الملفات الساخنة والقضايا الشائكة عبر برامجها، ومنها "صبايا" عام 2003 على قناة المحور و"صبايا الخير" و"من غير زعل" و"قلبك أبيض".

ومن أشهر أعمالها الفنية "المرسى والبحار" أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني و"ابن حلال" أمام محمد رمضان.

وأثارت ريهام سعيد عاصفة من الجدل بعدما نشرت صورة عبر أنستقرام مكتوبا عليها: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات سامحوني جميعا" لتؤكد بعد ذلك أنها تعاني من مرض جلدي خطير في الوجه.

ولم يستمر غياب ريهام عن الشاشة طويلا، حيث عادت بعد أسبوعين من إعلان مرضها لتقديم برنامجها على قناة الحياة.

شريف مدكور





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ولد الإعلامي شريف مختار مدكور في 17 سبتمبر/أيلول عام 1972 وسط أسرة وطنية تقدس قيمة الواجب، فجده لوالدته هو الفريق محمد فوزي وزير الحربية الأسبق وقائد حرب الاستنزاف.

ولم يبدأ شريف حياته في المجال الإعلامي، حيث عمل عقب تخرجه من كلية التجارة جامعة عين شمس في وظائف عديدة في بنوك وفنادق وبعد تجارب عديدة قرر أن ينشئ مصنع أثاث للتخلص من قيود الوظيفة.

ورغم النجاح في صناعة الأثاث والديكور تعلق شريف مدكور بالعمل في الإعلام وشاءت الأقدار أن يلتقي عبداللطيف المناوي الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأخبار وتحمس لشريف ودعمه ليصبح بعد ذلك مذيعا رئيسيا في برنامج "صباح الخير يا مصر".

ونجح مدكور في استثمار الفرصة جيدا وترك بصمة إيجابية لدى الجمهور ولذا تحمس له القائمون على العمل بالتليفزيون وتم عمل برنامج باسمه هو "بيت شريف" ثم ترك التليفزيون المصري وعمل في قناة المحور وغير اسم برنامجه إلى "ساعة مع شريف".

حرص شريف مدكور على الحديث في الديكور وفنون الموضة والطهي والسياسة أيضا لذا بات اسمه بارزا في مصر والعالم العربي وكانت قناة "الحياة" المصرية آخر محطة يعمل بها ويقدم من خلالها برنامج"4 شارع شريف".

وفى أبريل/نيسان الماضي أصيب مدكور بسرطان في القولون وتعالت دعوات الجماهير له بالشفاء، وتمسك بالأمل في الشفاء واضطر إلى إجراء جراحة خطيرة لاستئصال ورم بالقولون، وبعد إجرائها بشهر عاد لتقديم برنامجه على قناة الحياة، واستهل الحلقة بكلمات مؤثرة، إذ قال "أشكر ربنا على إصابتي بمرض السرطان، لأني عرفت معنى حب الناس".

بسمة وهبة





صنعت بسمة وهبة شهرتها من خلال تقديم برنامج ديني يحمل اسم" قبل أن تحاسبوا" على قناة اقرأ، حيث تحولت في تلك الفترة إلى داعية دينية داخل الوسط الفني، وبعد ذلك تركت القناة وغابت سنوات عدة قبل أن تعود في برنامج بعنوان "اللعب مع الكبار"، وحاورت عددا من نجوم الفن مثل وردة الجزائرية وإليسا.

وقدمت بسمة بعد ذلك العديد من البرامج أشهرها "بحلم بيك" على قناة "إم بي سي"، و"بـ100 راجل"، و"هلا شباب"، و"شيخ الحارة " الذي عرض في رمضان الماضي على قناة القاهرة والناس، وتم إيقافه من قبل مجلس الإعلام في مصر بسبب سوء المحتوى واعتماده على الفضائح والتشهير.

وكانت بسمة تعرضت لمحنة قاسية عندما هاجمها مرض السرطان وتساقط شعر رأسها، ومنذ أيام كشفت محنتها مع المرض وكيف انتصرت عليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحة كيف تسلحت بالإرادة والعزيمة لمكافحة السرطان والتغلب عليه، وأكدت أنها التزمت الصمت فترة طويلة لكنها شعرت بألم شديد بعد رحيل الفنان فاروق الفيشاوي بسبب السرطان، وأوضحت أنها خاضت المعركة بشجاعة ورفضت الاستسلام.