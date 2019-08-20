"ذا روك" يتزوج للمرة الثانية بعد خطوبة 10 سنوات

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علي سهيلالثلاثاء 2019/8/20 02:07 م بتوقيت أبوظبي
دواين جونسون ولورين هاشيان
أعلن الممثل والمنتج الأمريكي الشهير دواين جونسون الملقب بـ"ذا روك"، الإثنين، زواجه من صديقته المغنية لورين هاشيان، عبر صفحته على موقع "أنستقرام".
وشارك "ذا روك" صورة تجمعه هو ولورين التي ارتدت فستان الزفاف الأبيض بهاواي، معلقا عليها: "نحن نقبل"، وحصدت الصورة إعجاب ما يقارب 13 مليون شخص.
وكان دواين البالغ من العمر 47 عاما على علاقة مع لورين البالغة 34 عاماً، لأكثر من 10 سنوات، بعد انفصاله عن زوجته الأولى المنتجة داني جارسيا.
ولدواين من زوجته الجديدة ابنتان هما جاسمين (3 أعوام) وتيانا (15 شهراً).
يذكر أن المصارع المعتزل الحاصل على حزام الاتحاد العالمي للمصارعة لديه ابنة تدعى سيموني عمرها 18 عاماً من زوجته الأولى.
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