أحمد السقا يعوض منى زكى غيابها عن السينما 3 سنوات بـ"العنكبوت"

يجتمع الثنائى أحمد السقا ومنى زكى فى فيلم جديد بعنوان "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال والذى انطلق تصويره قبل عيد الأضحى، لتستمر ثنائية السقا ومنى زكى فى السينما حيث قدما العديد من الأفلام والتى كان آخرها "من 30 سنة" مع المخرج عمرو عرفة وتم عرضه فى عيد الفطر عام 2016. قد يهمك ايضاً: منى زكي وأحمد حلمي يدعمان ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها بطريقتيهما منى زكي توضح أهمية حضور عروض الأزياء

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