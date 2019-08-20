عمرو دياب يتصدر تويتر بسبب يوم تلات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #عمرو_دياب بعد طرح أغنية "يوم تلات" وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎حضرتك هو مش بيغنيها لنفسه ؛ عمرو دياب بيعمل أغاني لكل الفئات العمرية من أول فترة المراهقة لحد سن جيله ؛ عشان كده تلاقي الصغير والكبير بيسمعه ؛ وعشان كده هو نجم مصر نمبر 1.

‏‎#يوم_تلات

بالرغم حبي الشديد ل عمرو دياب وفنه وقيمته الفنيه الصامده في قلوب الاجيال ، بقيت احس انه فعلا بدأ يواكب العصر الهزلي في قيمه الفن اللي بنعيشه الايام دي ! لكن لسه محافظ جدا علي نوع الشياكه في الهزل ده!

‎#يارب_يكون_حد_فاهم !

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اغنيه ‎#يوم_تلات مدلعه ورايقه جدا حبيت صوت #عمرو_دياب فيها بعيدا عن الكلمات حلوه او لا ❤❤

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‏‎#عمرو_دياب وصل لمستوي من النجوميه خلته ممكن يغني ليوم التلات عادي جدا ???? ‎#يوم_تلات.



وطرح الملحن تامر حسين أغنية النجم عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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