محمد رمضان الى المسرح الغنائي

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"الخليج 365" من بيروت: يستعد الممثل المصري ​محمد رمضان​ لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما.

تامر كرم يعرض مسرحية “الملك لير”، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيها مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو.

وعلى صعيد آخر تجاوز الممثل والمغني المصري أزمة منعه من الغناء مؤخراً بشكل ودي وأنهى الشكوى المقدمة ضده لنقابة المهن الموسيقية بسبب مخالفته للعقد المبرم مع إحدى شركات الإنتاج وتعاقده مع شركة أخرى.

وقال المنتج محمد جابر إنه عقد جلسة ودية مع الفنان محمد رمضان توصل خلالها إلى مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين يكون بموجبه الحق لجابر منفردًا في تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.

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وظهر الخلاف بين شركة الإنتاج والفنان محمد رمضان على الساحة بعدما نشر الأخير إعلانًا عن حفله بالساحل الشمالي، ولجوء "جابر" إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه.

وحددت نقابة الموسيقيين الخميس الماضي لبحث الشكوى، لكن الممثل القانوني عن الفنان محمد رمضان عبد الغني شوشة أقر بأحقية محمد جابر في تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان وطلب حلا وديا.

ووفقا للبيان، فإنه تم عقد لقاء ودي بين المنتج محمد جابر والفنان محمد رمضان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، ومد محمد رمضان فترة التعاقد إلى عامين قادمين.

وتلقت نقابة المهن الموسيقية في مصر في شهر يوليو الماضي إخطارا رسميا من إحدى شركات الإنتاج يفيد بتعاقدها مسبقا مع رمضان على إنتاج أغانيه وتسويق حفلاته الفنية، ولكنه تعاقد مع شركة أخرى مؤخرا بالمخالفة للقانون، وطلبت الشركة الأصلية عدم إصدار أي تصاريح لإقامة حفلات لـ"رمضان" بدون موافقة رسمية.

يشار إلى أن آخر أعمال رمضان كان ديو مع سعد لمجرد بعنوان “إنساي” والذي حقق نجاحاً كبيراً.