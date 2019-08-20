شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."نيرمين الفقى" تخطف الأنظار بملابس البحر أثناء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على مشاركة جمهورها دائما بصور من حياتها اليومية، وأثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية،

حيث نشرت نيرمين صور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية داخل حمام السباحة، كما نشرت مقطع فيديو لها بالمايوه داخل الحوض وهي تستعرض مهاراتها فى السباحة.

وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه، متغزلين بجمالها ورشاقتها، وجاءت بعض التعاليقات كالتالى،" منورة يا قمر، جميلة الجميلات، أحلى و أجمل فنانة".

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يذكر إن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



