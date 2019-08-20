شكرا لقرائتكم خبر عن صور. درة تكشف عن شخصيتها فى "بلا دليل" عازفة على آلة "الهارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة التونسية درة، عن صور الشخصية التى تقدمها فى أحداث مسلسل "بلا دليل"، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، حيث تقدم شخصية تدعى "حبيبة" عازفة على آلة الهارب، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر أكتوبرالمقبل، من إنتاج شركة "سينرجى".

وفى سياق متصل، عادت أسرة المسلسل للتصوير مرة أخرى،بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب أجازة عيد الأضحى، واستأنفت المخرجة منال الصيفى التصوير يوم الأحد، بمشاهد جمعت درة وإسلام جمال وأخرون.

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مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى